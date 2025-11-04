Brasil y Venezuela se destapan, El Salvador y México no puntúan y Colombia resiste

2 minutos

Redacción deportes, 4 nov (EFE).- Brasil y Venezuela mostraron sus cartas y se postularon como dos selecciones a tener en cuenta en el Mundial sub-17 de Catar, en una jornada de martes en la que Colombia sumó su primer punto y El Salvador y México debutaron con derrota.

Brasil no tuvo piedad de Honduras y arrasó en el primer partido del grupo H con un imponente 7-0. La Canarinha dejó todo encarrilado con tres goles en los primeros veinte minutos de partido y jugó a placer ante una impotente selección hondureña.

En el otro encuentro del grupo H, Zambia venció por 3-1 a Indonesia para sumar sus tres primeros puntos.

El equipo de Venezuela protagonizó una de las sorpresas del día al vencer por 3-0 a Inglaterra, en un duelo marcado por la efectividad a la contra de la Vinotinto y por la espléndida actuación del guardameta Alan Vázquez, que abortó las repetidas ocasiones del equipo inglés.

En el otro partido del grupo E, Egipto doblegó sin problemas a Haití por 4-1 y se colocó a la cabeza de la tabla junto a los venezolanos.

En el grupo G, Colombia amarró un punto ante Alemania, en un partido que se le complicó al encajar un gol a los 18 segundos. Sin embargo, los ‘cafeteros’ buscaron el empate y lo consiguieron en la segunda parte, pero acabaron sufriendo para retener el punto.

La selección de Corea del Norte goleó 5-0 a la de El Salvador y se convirtió en la nueva líder.

México no tuvo un buen estreno y perdió 2-1 ante Corea del Sur después de mostrarse ineficaz en ambas áreas. Fue poco expeditiva en defensa y poco efectiva de cara a gol.

Suiza hizo lo propio con Costa de Marfil, a la que derrotó por 4-1, y se postula al liderato en el grupo F. EFE

pml/ism