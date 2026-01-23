Brasileños cargan contra los dichos del director de ‘Sirat’ sobre ‘El Agente Secreto’

São Paulo, 23 ene (EFE).- Las redes sociales brasileñas se alzaron este viernes contra el director de cine español Oliver Laxe, después de que tildara de «ultranacionalistas» a los brasileños que conforman la Academia de Hollywood y afirmara irónicamente que si Brasil «presenta un zapato, le votan todos».

En su paso por el programa de entrevistas La Revuelta, el director de Sirat, dos veces nominada al Óscar, enumeró a las candidatas en la categoría de mejor película internacional y, al mencionar la cinta brasileña ‘El Agente Secreto’, de Kleber Mendonça Filho, Laxe lanzó el dardo.

«Los brasileños… hay mogollón en la Academia. Y les queremos mogollón, pero son ultranacionalistas. Yo creo que presentan un zapato a los Óscar y le votan todos», formuló entre risas.

Si bien destacó que la película «es muy buena» y que el director «es brillante”, eso no bastó para calmar los ánimos de los internautas.

Como Laxe no tiene redes sociales personales, fueron las cuentas oficiales del largometraje Sirat las que amanecieron con miles de críticas en portugués y una sobrepoblación de ‘emojis’ de zapatos y banderas de Brasil.

«Respeten nuestro cine», «te metiste con el país equivocado» y «sigo prefiriendo el zapato» fueron algunos de los comentarios en la cuenta de la película.

Los portales informativos del país se hicieron eco y divulgaron parte de la entrevista en sus redes sociales.

A las horas de su publicación, el portal de noticias G1 ya acumulaba casi 6.000 comentarios, la mayoría de repudio a Laxe, una cifra inusual para el medio, cuyos posteos raramente superan la barrera de los 1.000 mensajes.

La presencia de Brasil en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés), entidad a cargo de las nominaciones en los Óscar, ha crecido en los últimos años.

En la última convocatoria, la Academia invitó a unos 10 brasileños, incluyendo a la actriz Fernanda Torres por su rol en ‘Ainda estou aquí’ (‘Aún estoy aquí’).

Esta nueva delegación se suma a nombres ya consagrados como Selton Mello, Sonia Braga, Wagner Moura, Fernanda Montenegro, y el director Kleber Mendonça Filho.

Sin embargo, se estima que el porcentaje de brasileños con derecho a voto en los Óscar no llega al 1 % del total de los aproximadamente 10.000 miembros que conforman la institución.

«¿No aprendió nada de Emilia Pérez?»

La reacción en Brasil fue inmediata y cargada de indignación. El comentario de Laxe reabrió la herida de «la guerra virtual» de la edición pasada de los Óscar, en los que la brasileña Fernanda Torres, por ‘Ainda estou aquí’, disputaba el galardón a mejor actriz de drama con Karla Sofía Gascón, por ‘Emilia Pérez’.

Los brasileños se alzaron contra la película dirigida por Jacques Audiard por los mensajes de tintes racistas y xenófobos escritos años antes por Gascón, lo que hizo que incluso Netflix, que adquirió los derechos de distribución internacional del filme, deje de costear los viajes y estilismos para los eventos de la actriz española.

Por esto, Gascón acusó a Torres y a su equipo de incentivar campañas digitales contra ella y la película, lo que hizo que la actriz brasileña saliera a pedirle respeto a los fanáticos y a defenderla en diversas manifestaciones públicas. EFE

