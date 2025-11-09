Brazo armado de Hamás insiste en falta de maquinaria para hallar los otros cuerpos

Jerusalén, 9 nov (EFE).- El brazo armado de Hamás, las Brigadas al Qasam, insistieron este domingo en la necesidad de que Israel permita entrar en Gaza maquinaria y equipos especializados para lograr devolver los 5 cuerpos de rehenes que quedan en la Franja.

«La operación de extracción de los cuerpos durante la etapa pasada se realizó en condiciones complejas y extremadamente difíciles, y a pesar de ello cumplimos con lo que se nos pidió en el acuerdo. Confirmamos que la extracción de los cuerpos restantes necesita equipos y materiales técnicos adicionales», detalló el grupo en un comunicado.

Además, pidió a los mediadores «encontrar una solución para garantizar la continuidad del alto el fuego», y para lograr que Israel no lo viole «para atacar a inocentes y civiles en Gaza», según el texto.

Ayer, al Qasam aseguró haber hallado en Rafah el cuerpo de Hadar Goldin, soldado israelí cuyo cadáver retiene desde 2014, y se espera que esta tarde lo devuelva a Israel a las 14.00 hora local (12.00 GMT).

Hamás ha denunciado en varias ocasiones, desde que entró en vigor el alto el fuego el pasado día 10 de octubre, que las fuerzas armadas israelíes no le permitían acceder a Rafah, donde creían que estaba el cadáver del soldado.

En Rafah hay además más de un centenar de milicianos de Hamás, atrapados desde que Israel tomó el control de la ciudad, según el grupo, por ello en el comunicado de hoy Hamás advierte de posibles «enfrentamientos» en esa zona contra sus milicianos. EFE

