Brazo armado de Hamás se desvincula del ataque en Rafah y reivindica compromiso con tregua

1 minuto

Jerusalén, 19 oct (EFE).- Las Brigadas Al Qassam, brazo armado del movimiento palestino Hamas, afirmaron este domingo que mantienen el «compromiso completo» con el alto el fuego en todas las zonas de la Franja de Gaza, y se desvincularon de ataques contra el Ejército israelí en el sur de este territorio.

El ala militar de Hamas indicó que no tiene constancia de «ningún suceso o enfrentamiento» en Rafah, en el sur de Gaza, que describió como «zonas rojas» bajo control de Israel, y señaló que el contacto con los remanentes de sus unidades en esa área está cortado desde la reanudación de la ofensiva en marzo de este año.EFE

