Brazo armado de Hamás se desvincula del ataque en Rafah y reivindica compromiso con tregua

2 minutos

Jerusalén, 19 oct (EFE).- Las Brigadas Al Qassam, brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás, afirmaron este domingo que mantienen el «compromiso completo» con el alto el fuego en todas las zonas de la Franja de Gaza, y se desvincularon de ataques contra el Ejército israelí en el sur de este territorio.

El ala militar de Hamás indicó que no tiene constancia de «ningún suceso o enfrentamiento» en Rafah, en el sur de Gaza, que describió como «zonas rojas» bajo control de Israel, y señaló que el contacto con los remanentes de sus unidades en esa área está cortado desde la reanudación de la ofensiva en marzo de este año.

La reacción de la milicia se produjo después de que el Ejército de Israel confirmase haber bombardeado este domingo a milicianos gazatíes en la zona de Rafah en respuesta al «lanzamiento de un misil antitanque y disparos contra las tropas» en la zona.

Las Brigadas Al Qassam añadieron en un breve comunicado publicado en Telegram que desconocen si sus combatientes en Rafah han muerto o siguen con vida, por lo que negaron cualquier relación con los incidentes que puedan ocurrir en esas zonas.

También Hamás, en un comunicado de uno de sus líderes, Izzat al Rishq, aseguró que estaba respetando la tregua.

Tras la reanudación este domingo de las hostilidades en Rafah, el primer ministros israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó «actuar enérgicamente contra objetivos terroristas» en Gaza, nueve días después de la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre y sin aclarar si esto supone el fin del mismo.

La fuerza Radea, una unidad de la policía de Hamás en Gaza (dependiente del Ministerio de Interior de su Gobierno) aseguró haber llevado a cabo una operación en Rafah para perseguir a Yasser Abu Shabab, líder de una milicia opositora que colabora con Israel en esta zona.

Según una fuente del brazo armado de Hamás, soldados israelíes intervinieron en Rafah para apoyar a Abu Shabab, lo que desató un intercambio de ataques y provocó la explosión de una excavadora militar israelí.EFE

