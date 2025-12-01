Brazo armado de Yihad Islámica afirma haber frustrado operaciones israelíes en Cisjordania

Jerusalén, 1 dic (EFE).- Las Brigadas Al Quds, brazo armado del movimiento Yihad Islámica Palestina, aseguraron este lunes que sus unidades en Cisjordania han frustrado operaciones llevadas a cabo por las fuerzas israelíes durante las últimas semanas, según un comunicado difundido por el grupo.

«En cuanto el enemigo anunció el lanzamiento de su fallida operación, a la que denominó ‘Las Cinco Piedras’, los combatientes los esperaban», explica la nota.

En los últimos días, tropas israelíes han protagonizado incursiones en Cisjordania ocupada, siendo la de mayor trascendencia la ocurrida en la gobernación de Tubas (noreste).

Las Brigadas Al Quds aseguraron haber ajustado su actividad sobre el terreno tras analizar los movimientos del Ejército y del despliegue de drones israelíes, los cuales dicen haber dejado inutilizado en las gobernaciones de Tubas y el campamento de Far’a.

Según la declaración, unidades de milicianos en Hebrón y Nablus habrían anticipado una operación israelí y preparado emboscadas con explosivos, que habrían causado heridos entre soldados y oficiales. El Ejército israelí no ha confirmado estos datos.

Las Brigadas Al Quds también aseguraron haber atacado una excavadora militar y un vehículo en distintos puntos de Cisjordania.

El comunicado lamenta la muerte de dos de sus milicianos en Yenín e insta a las fuerzas de seguridad palestinas a cesar en la persecución de militantes de la organización y a liberar a sus detenidos.

La semana pasada, soldados israelíes instauraron el toque de queda, dispararon dejando heridos en otros lugares aledaños y volaron drones sobre las calles de las ciudades de Tubas, Áqaba y Tayasir con varias casas utilizadas como cuarteles militares por Israel.

A su vez, más de 100 palestinos fueron detenidos, de acuerdo con el Club de Prisioneros de Tubas, muchos ya liberados y varios trasladados al hospital tras sufrir presuntos abusos o haber estado detenidos a la intemperie durante días.

Las incursiones se enmcarcaron en una «operación antiterrorista» anunciada por el Ejército, de la mano de la Policía y el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí), que comenzó tras «intentos de establecer bastiones terroristas» en la zona. EFE

