Brecha con Argentina y Brasil: los fichajes chilenos más caros tienen ‘letra chica’

4 minutos

María José Rey

Santiago de Chile, 23 ene (EFE).- Tras ser anunciado este jueves como incorporación del Pisa en la Serie A italiana, Felipe Loyola se ubica como una de las transferencias más caras del fútbol chileno en la última década, pero los 8,1 millones de dólares del 70 % de su pase no son inmediatos y su caso demuestra la brecha con el mercado de brasileños y argentinos, pero también con los colombianos y con los ecuatorianos.

La cotización y las condiciones son inferiores, incluso la categoría de los clubes a los que han ido los jugadores chilenos vendidos en los últimos años es muy inferior. Y es que los fichajes más importantes para el contexto del país austral tienen ‘letra chica’ y marcan un techo de cristal difícil de romper.

El paso del volante chileno al fútbol europeo, por ejemplo, no es directo. El futbolista llega a Italia desde el Independiente argentino, donde jugó por casi un año y medio, y en condición de préstamo por 1,5 millones de dólares con una cláusula de obligación de compra por otros 6,5 millones.

Su valor de mercado, no obstante, se disparó en tres años. El jugador formado en Colo Colo se fue en 2020 al Fernández Vial que lo vendió en 2024 por cerca de 170.000 dólares al chileno Huachipato, que recibió de Independiente cerca de 1,5 millones de dólares por el 50% del pase.

El seleccionado de La Roja emprende su primera experiencia en Europa con 25 años en un club toscano que pelea por la permanencia, ubicado en el puesto 19 de la Serie A, luego de jugar 62 partidos en la liga argentina en la que marcó 11 goles y dio siete asistencias.

CON ESTA VARA

Comparando a Loyola con jugadores del fútbol argentino, dentro del rango del coste de su pase la realidad indica que esas cifras se han pagado por promesas menores de 21 años como el extremo Gianluca Prestianni.

El atacante, una de las figuras de la selección albiceleste en el Mundial Sub 20 de 2025, fue vendido por Vélez Sarsfield al Benfica con 18 años, por cerca de 11 millones de dólares por el 85% de los derechos económicos, y ahora tiene una cláusula de salida de más 100 millones de dólares.

La búsqueda dentro del rango de edad y condiciones de traspasos de Loyola arroja una comparación con el volante argentino Ezequiel Fernández, que ratifica la disparidad y el límite para los jugadores chilenos.

‘Equi’ surgió de las inferiores de Boca Juniors, jugó cedido en Tigre, y en 2024 el club xeneize terminó recibiendo 20 millones de dólares del Al-Qadsiah de Arabia Saudí para liberar al futbolista, que tenía 22 años.

Luego, lo compró el Bayer Leverkusen alemán por 35 millones de dólares. La polivalencia de Loyola y poder jugar en Europa como comunitario le ofrecen, sin embargo, una oportunidad dar otro salto desde Pisa o un club de mayor rango por un valor mayor de mercado.

OTROS CHILENOS

De los cinco fichajes chilenos destacados más recientes, ninguno ha pasado el tope de los 5 millones de dólares, el más cercano fue el extremo Darío Osorio cuando Universidad de Chile lo vendió, con 19 años, al FC Midtjylland danés por USD 5,2 millones y el 90% de su pase.

Tras dos años en el fútbol europeo, Osorio acaba de extender su contrato hasta 2030 y aumentó su cotización a cerca de 12 millones de dólares, pero todavía ningún club de mayor rango ha concretado una oferta.

El delantero formado en Colo Colo Damián Pizarro partió en 2024 al Udinese italiano, con 19 años, por 3,8 millones de dólares del 70% de su pase y no se pudo consolidar. Fue a préstamo al Le Havre francés y los rumores le ubican de vuelta a Sudamérica, probablemente en el fútbol argentino.

Los otros tres fichajes no cruzaron el océano, el extremo Alexander Aravena por el que el brasileño Gremio pagó 3,5 millones de dólares a Universidad Católica por el 70 % de su ficha.

El zaguero Iván Román que se fue de Palestino al Atlético Mineiro por USD 2 millones del 50% del pase, y el volante Carlos Palacios a Boca Juniors por la totalidad de su ficha en 4,8 millones de dólares.

En puertas están las posibles salidas del atacante de Universidad de Chile Lucas Assadi, de 22 años, a Brasil o Ucrania. La última parece que será la del extremo de Colo Colo Lucas Cepeda, de 23 años, en dirección al Elche español.

Los reportes de valores no se acercan siquiera a los 5 millones de dólares en ambos casos. EFE

mjr/jm/laa

(foto)