Brigadistas de todo el país continúan la lucha contra el fuego en la Patagonia argentina

Buenos Aires, 5 feb (EFE).- Los incendios que azotaron la Patagonia argentina durante toda la temporada estival continúan este jueves, con brigadistas de más de diez provincias trabajando para contener el avance del fuego y el apoyo de medios aéreos, maquinaria pesada y recursos logísticos.

“El Gobierno de la provincia continúa montando un intenso operativo para controlar los incendios forestales que afectan a la Cordillera chubutense”, señaló este jueves el Gobierno de Chubut en un comunicado, en el que agradeció «la colaboración de personal de las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Río Negro».

En el foco todavía activo que inició el pasado 9 de diciembre el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, trabajan además brigadistas de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, según informó este jueves la Agencia Federal de Emergencias.

El Gobierno de Chubut detalló que el personal se distribuyó este jueves en las zonas de Vaca Muerta, Piedras Bayas, Pampa de Sarsa y Villa Lago Rivadavia y que «el objetivo de las tareas desplegadas durante la jornada de hoy es reforzar los trabajos de línea, recorrer fuera del perímetro para detectar puntos calientes y realizar enfriamientos con autobombas, cisternas y medios aéreos».

También continúan los operativos en Puerto Patriada, donde los incendios comenzaron el 5 de enero y durante las últimas horas se han detectado reactivaciones en algunos de los focos ígneos.

Según el monitoreo satelital de la organización Greenpeace, más de 64.000 hectáreas ya fueron arrasadas por los incendios forestales en la región de Bosques Andino Patagónicos de Argentina desde mediados de diciembre.

Según esa organización, las llamas han afectado más de 28.577 hectáreas en la localidad de Puerto Patriada, más de 31.700 en el Parque Nacional Los Alerces y más de 3.100 en la zona de El Turbio.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE), en cambio, relevó hasta el momento 22.293 hectáreas quemadas en Puerto Patriada, 3.125 en El Turbio (controlado) e informó que las hectáreas afectadas en el Parque Nacional Los Alerces se encuentran a determinar por la jurisdicción.

La brecha entre las cifras, según especialistas consultados por EFE, resulta de diferencias en los mecanismos de medición y a posibles demoras en el recuento oficial debido a la participación de numerosas autoridades y organismos en el conteo.

Las provincias de Neuquén, Río Negro y Santa Cruz también sufrieron incendios forestales en esta temporada, que afectaron extensiones menores a las de Chubut.

El presidente Javier Milei declaró la semana pasada la emergencia ígnea en las provincias patagónicas de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, y luego también en Santa Cruz.

La medida dispone la transferencia de fondos del Ministerio de Seguridad Nacional a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la zona, a la Agencia Federal de Emergencias y al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios. EFE

