Brigitte Bardot publica ‘Mon BBcédaire’, un libro íntimo y audaz escrito a mano
París, 1 oct 2025 (EFE).- Brigitte Bardot, ícono del cine y defensora de los animales, publicó este miércoles en Francia ‘Mon BBcédaire’, un libro único escrito completamente a mano que ofrece una mirada inédita sobre su vida y su personalidad, según informó la editorial Fayard.
El libro despliega un alfabeto de vida en el que cada letra abre una puerta a los recuerdos, opiniones, amores, indignaciones y a la pasión inalterable de Bardot, de 91 años, por los animales.
De la A de ‘abandono’ a la Z de ‘zoológico’, la intérprete de películas como ‘Le Mépris’ (‘El desprecio’, de Jean-Luc Godard, 1963) escribe con una característica caligrafía redondeada sobre palabras escogidas y nombres de lugares o personalidades que ha conocido.
La editorial subraya que la obra «habla fuerte y hace hablar», ofreciendo un encuentro inédito con Bardot a través de sus opiniones, humor y confidencias.
Cada página constituye un «manifiesto de autenticidad», que refleja la libertad y la creatividad de la actriz y rompe con los códigos tradicionales.
Bardot, discreta en los medios desde la publicación de sus memorias en 1996 (‘Initiales BB’), ofrece con esta obra un retrato audaz y muy personal, pero fiel a su imagen de mujer indomable y libre. EFE
