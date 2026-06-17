Brigitte Macron y las parejas de los líderes del G7 debaten con escolares sobre la IA

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Évian (Francia), 17 jun (EFE).- La primera dama francesa, Brigitte Macron, y las parejas de los líderes del G7 debaten este miércoles con escolares de un colegio de Thonon-les-Bains sobre cómo proteger a la infancia en la era de la Inteligencia Artificial (IA).

La protección de menores en línea es uno de los temas que Francia, que ejerce la presidencia del G7 en 2026, tiene previsto abordar hoy en la tercera y última jornada de la cumbre de líderes del grupo formado también por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Italia y Japón, así como los presidente del Consejo Europeo y la Comisión Europea, que están reunidos en la cercana Évian-les-Bains, a unos 6 kilómetros de Thonon.

Brigitte Macron, junto a Victoria Starmer, esposa del primer ministro británico; Charlotte Gass, esposa del canciller alemán; Diana Fox Carney, esposa del primer ministro canadiense; y Heiko von der Leyen, esposo de la presidenta de la Comisión Europea, asistirán hoy a una presentación elaborada por el grupo de trabajo del ‘G7 de los Estudiantes de Secundaria’ sobre la protección de los menores en el ámbito digital.

La gran ausente de esta cumbre es Melania Trump, esposa del presidente estadounidense, que no viajó a Évian.

Además de Donald Trump, vinieron sin pareja a la cumbre de Évian el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y las primeras ministras de Italia y Japón, Giorgia Meloni y Sanae Takaichi.

Los participantes en el encuentro de hoy tendrán la oportunidad de conversar con estudiantes de la Escuela Secundaria Jean-Jacques Rousseau de Thonon-les-Bains, organizadores de este evento, informó la presidencia francesa del G7.

Paralelamente, los líderes del G7 estudiarán hoy medidas para reforzar la seguridad de niños y adolescentes en internet frente al ciberacoso, los contenidos perjudiciales y la adicción a las pantallas.

También analizarán los riesgos asociados a la inteligencia artificial y a los asistentes conversacionales utilizados por menores.

Entre diez y quince directivos de empresas del sector de varias nacionalidades estarán presentes en un almuerzo de trabajo que pondrá el broche final a la cumbre del G7.

El programa social y cultural preparado por Brigitte Macron para las parejas de los líderes del G7 incluyó la víspera una visita a la ciudad medieval de Yvoire, situada a medio camino entre Évian y Ginebra, también a orillas del lago Lemán.

La primera dama francesa, como anfitriona de los acompañantes de los líderes del G7, se encarga del programa cultural que como es costumbre se desarrolla en cumbres como la de Évian, que es la segunda que organiza Emmanuel Macron, tras la que presidió en Biarritz en 2019.

Con esta cumbre de Évian, Francia ha organizado ocho de las 52 citas de líderes del G7 (Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Italia y Japón) desde su nacimiento en la también localidad francesa de Rambouillet en 1975, en plena crisis económica desencadenada por el choque petrolero de 1973.

Canadá se incorporó en 1976 y la Unión Europea participa en el foro desde 1977. EFE

cat/ac/alf