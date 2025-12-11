Broadcom gana un 28 % más en el cuarto trimestre de 2025, impulsada por sus chips de IA

Nueva York, 11 dic (EFE).- La tecnológica Broadcom divulgó este jueves que aumentó sus ingresos un 28 % interanual en el cuarto trimestre gracias a sus chips de inteligencia artificial (IA), y dijo que prevé que estos semiconductores dupliquen sus ventas durante el primer trimestre de 2026.

En los últimos tres meses del año, la empresa especializada en software obtuvo unos ingresos récord de 18.020 millones de dólares, impulsado por sus chips de IA, que crecieron un 74 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, obtuvo un beneficio neto de 8.518 millones de dólares en el trimestre.

El presidente y director ejecutivo de Broadcom, Hock Tan, indicó en un comunicado que la compañía espera que el impulso de sus semiconductores de IA continúe en el primer trimestre de 2026.

Tan señaló que la empresa espera duplicar las ventas de sus chips de IA hasta los 8.200 millones de dólares, impulsados por los aceleradores de IA personalizados y los conmutadores Ethernet de IA, estos últimos diseñados para conectar una gran cantidad de chips de IA en centros de datos.

El ejecutivo añadió que la empresa prevé unos ingresos de 19.100 millones de dólares y un EBITDA ajustado del 67 % en los primeros tres meses de 2026.

Los resultados impulsaron las acciones de Broadcom en Wall Street, que en las operaciones electrónicas posteriores al cierre subían un 3 %.

Sus títulos han subido en lo que va de año un 75 %, puesto que los inversores consideran que sus chips pueden hacer competencia a Nvidia, según el portal especializado CNBC. EFE

