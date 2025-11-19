Brookfield invertirá hasta 100.000 millones en IA y lanza fondo inicial con Nvidia y KIA

Nueva York, 19 nov (EFE).- La firma canadiense Brookfield Asset Management anunció este miércoles que invertirá hasta 100.000 millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial (IA), creando un fondo inicial con Nvidia y la Autoridad de Inversión de Kuwait (KIA) para recaudar 10.000 millones.

Según un comunicado de la gestora de fondos, el programa se lanzará a través del Brookfield Artificial Intelligence Infrastructure Fund (BAIIF), con el objetivo de reunir 10.000 millones de dólares de capital comprometido, de los cuales 5.000 ya han sido aportados por Brookfield, Nvidia, KIA y otros socios.

Así, el BAIIF invertirá en activos de infraestructura de IA a lo largo de toda la cadena de valor, desde energía y terrenos hasta centros de datos y capacidad de cómputo, con la meta de desplegar hasta 100.000 millones de dólares en inversiones.

Aunque no se detallan las ubicaciones, Brookfield ya ha anunciado acuerdos en Reino Unido, Francia y Suecia para apoyar sus programas de IA, pero sus planes de inversión abarcan también América del Norte, según la prensa local canadiense.

Sikander Rashid, jefe de infraestructura de IA en Brookfield, señaló hoy en el comunicado que «la IA está creando uno de los mayores despliegues de infraestructura de la historia, comparable a la formación de la red eléctrica moderna y las telecomunicaciones globales, pero a un ritmo y escala mucho mayor».

«Se requerirán 7 billones de dólares en la próxima década en toda la cadena de valor de la IA», señaló.

Por su parte, Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, indicó en el comunicado que «la infraestructura de IA exige terrenos, energía y supercomputadoras diseñadas a medida» y que la colaboración con Brookfield «integra todos estos elementos en una nube de IA lista para desplegar».

El fondo invertirá en cuatro verticales: fábricas de IA basadas en el diseño de referencia DSX de Nvidia; soluciones de energía dedicadas; infraestructura de cómputo para gobiernos y empresas; y asociaciones estratégicas en toda la cadena de valor de la IA.

Al margen, Brookfield también anunció una inversión inicial de 5.000 millones de dólares con Bloom Energy para instalar hasta 1 GW de soluciones de energía detrás del medidor en centros de datos y fábricas de IA.

Además, la empresa lanzará Radiant, un servicio de nube de IA basado en Nvidia, y ha firmado acuerdos de infraestructura de IA por hasta 30.000 millones de dólares en Francia y Suecia. EFE

