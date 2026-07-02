Brote de ébola se expande y se abre inscripción para participar en ensayo de tratamientos

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Ginebra, 2 jul (EFE).- El brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se sigue expandiendo, anunció este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras que hoy se abrió la inscripción para los pacientes que deseen participar en el ensayo clínico de dos nuevos tratamientos.

Los ensayo evaluará un anticuerpo monoclonal y un fármaco antiviral, tanto por separados como combinados, y estará coordinado por el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la RDC, que recibirá apoyo de la OMS.

El actual brote de ébola se debe a una variante particular (el virus Bundibugyo) para la que no existe vacuna ni tratamiento médico aprobados. EFE

is/rcf