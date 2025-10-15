Brote de sarampión en Carolina del Sur deja en cuarentena a 139 alumnos sin vacunar

2 minutos

Miami (EE.UU.), 15 oct (EFE).- Las autoridades sanitarias de Carolina del Sur informaron este miércoles que 139 estudiantes de varias escuelas permanecen en cuarentena tras haber estado expuestos a un brote de sarampión en la región, en medio de un aumento de casos de la enfermedad en todo Estados Unidos.

En el país se han registrado 44 focos y 1.596 casos confirmados en lo que va del año, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

«El número de estudiantes en cuarentena en casa en esas escuelas se ha reducido a 139 después de más investigaciones sobre posibles exposiciones», informó la epidemióloga estatal de Carolina del Sur, Linda Bell, en una rueda de prensa virtual.

Este estado ubicado en el este de Estados Unidos registra 16 casos de sarampión desde el pasado julio, doce de ellos vinculados con un brote reciente en el condado de Spartanburg que ha obligado a recluir a los jóvenes estudiantes.

Además, identificó un gimnasio que estaría detrás del contagio de uno de los niños afectados, por lo que llamó a todas las personas que estuvieron en sus instalaciones el pasado 30 de septiembre a que se pusieran en contacto con las autoridades sanitarias.

Bell señaló que todos los casos reportados hasta la fecha corresponden a pacientes que no fueron inmunizados contra la enfermedad.

Las tasas de vacunación contra el sarampión han disminuido notablemente en los últimos años, especialmente desde la pandemia de la covid 19, según la doctora.

Datos del Departamento de Salud estatal revelan que la inmunización no alcanza el 95 % requerido en ninguno de los condados que componen Carolina Del Sur. Esta cifra es necesaria para alcanzar la inmunización de rebaño.

El aumento de los casos coincide con el escepticismo de parte de varios miembros del Gobierno de Estados Unidos hacia las vacunas, entre ellos el responsable del Departamento de Salud, Robert F. Kennedy Jr., un conocido antivacunas.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha realizado en los últimos meses cambios importantes en lo CDC, reemplazando a su directora y despidiendo a miles de empleados, quienes denunciaron que estas medidas responden a su oposición a la narrativa del Gobierno. EFE

hbc/ims/eav