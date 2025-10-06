The Swiss voice in the world since 1935
Brunkow y Ramsdell, inmunólogos ganadores del Nobel a partir de un gen en ratones

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Copenhague, 6 oct (EFE).- Los científicos estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell, ganadores este lunes del premio Nobel de Medicina junto al japonés Shimon Sakaguchi por sus descubrimientos en el campo de la inmunología, contribuyeron con sus investigaciones al revelar que el gen Foxp3 en ratones tenía un equivalente en humanos.

Brunkow y Ramsdell realizaron juntos en 2001 un descubrimiento clave, al revelar por qué el gen identificado como «Foxp3» hacía ser más propensos a sufrir enfermedades autoinmunes a un tipo de ratones.

Ambos investigadores ampliaron el descubrimiento, posteriormente, al constatar que ese gen tenía un equivalente en humanos y que causaba, en concreto, el síndrome de inmunodeficiencia, poliendocrinopatía, enteropatía, ligado al cromosoma X, una dolencia también conocida por las siglas IPEX.

Brunkow, estadounidense nacida en 1961, trabaja en el Instituto de Biología de Sistemas de Seattle (ISB), en el noroeste de EE.UU., donde ha investigado desde 2009 en el campo de la biología molecular, la genética molecular, la genómica, entre otros ámbitos.

Sus proyectos en el ISB, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la investigación científica, han abordado áreas como la genómica familiar en varias enfermedades, además de la biología de sistemas aplicada a la borreliosis de Lyme o los biomarcadores de sepsis.

Formada en la estadounidense Universidad de Washington y con un doctorado en biología molecular en la Universidad de Princeton, Brunkow recibe el Nobel de Medicina como punto culminante de una carrera con una década de trabajo en la industria de la biotecnología.

Ramsdell, de 59 años y natural de la ciudad estadounidense de Elmhurst, en el estado de Illinois (noreste de EE.UU.), ha contribuido al campo de la tolerancia inmunitaria desde los laboratorios de la compañía Sonoma Biotherapeutics, con sedes en San Francisco y Seattle.

La firma, a la que Ramsdell estaba asociado en el momento de sus investigaciones premiadas este lunes, se presenta como una desarrolladora de terapia con células T reguladoras modificadas genéticamente para tratar enfermedades autoinmunes e inflamatorias graves mediante el restablecimiento del equilibrio del sistema inmune.

Formado en las Universidades de California de San Diego y Los Ángeles (UCLA), en la que se doctoró en 1987, Ramsdell también realizó una estancia como investigador posdoctoral dentro de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), agencia del Gobierno estadounidense. EFE

EFE

(foto)(video)

