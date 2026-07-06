Bruno Guimarães: «Había estudiado al portero, creía que era el mejor lado para tirar»

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East Rutherford, 5 jul (EFE).- El centrocampista brasileño Bruno Guimarães aseguró este domingo que el lado en el que el portero noruego Nyland le paró el penalti era «el mejor para tirarlo» porque «lo había estudiado mucho» en un partido en el que Brasil quedó eliminado por Noruega en octavos de final del Mundial por 2-1.

«Creo que yo venía haciendo un torneo muy bueno, desafortunadamente he fallado el penalti. Había estudiado mucho al portero de ellos y vi que ahí era el mejor lado para tirar. Pero lo paró, es una tristeza general», expresó Guimarães tras la eliminación de Brasil contra Noruega en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

«Era un partido que teníamos todas las condiciones para ganar. Creo que es un dolor muy fuerte, es difícil encontrar palabras porque no estábamos esperando esto», agregó el centrocampista brasileño del Newcastle.

Brasil cayó en octavos de final ante una Noruega comandada por Erling Haaland, que marcó los dos goles que le dieron la victoria y el pase a cuartos por primera vez en la historia del país nórdico.

La ‘Canarinha’ vio cómo todas sus esperanzas de conquistar el hexacampeonato se diluyeron más temprano de lo esperado.

«Todo el mundo está muy disgustado. Quiero pedir disculpas al aficionado que siempre creyó, que nos apoyó hasta el final. Es un día muy difícil incluso para encontrar las palabras, pero ahora toca estar con nuestra familia, que va a ser un momento importante», dijo Guimarães. EFE

jta/gbf

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