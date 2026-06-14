Bruno Guimarães achaca el tropiezo ante Marruecos al nerviosismo del debut

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Newark (EE.UU.), 13 jun (EFE).- El centrocampista brasileño Bruno Guimarães atribuyó este sábado el decepcionante empate con contra Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey al nerviosismo por el debut en un Mundial.

«Los debuts siempre son un poco más complicados, jugadores más nerviosos de lo normal, pero bueno, ya pasó el peso del estreno», expresó el jugador del Newcastle a medios brasileños, tras empatar 1-1 con el combinado africano en la primera jornada del Grupo C.

Guimarães reconoció que «el primer tiempo no salió de la manera» que querían, cuando el cuadro marroquí se adelantó por medio de Ismael Saibari, tras un pase filtrado de Brahim Díaz desde el centro del campo.

«Sufrimos muchas transiciones, lo que terminó complicando nuestro juego. Después conseguimos marcar y fuimos hasta mejores que ellos en el segundo tiempo, pero permaneció el empate», lamentó.

Tras el tropiezo contra los Leones del Atlas, Bruno Guimarães llamó a «mantener la cabeza fría» y pensar en los dos partidos que quedan contra Haití y Escocia.

Y recordó: «Ganando los dos podemos pasar como primeros todavía». EFE

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