Bruselas, dispuesta a ofrecer «garantías vinculantes» a Ucrania ante posible alto el fuego

Bruselas, 6 ene (EFE).- La Unión Europea (UE) mostró este martes su disposición a ofrecer «garantías política y jurídicamente vinculantes» a Ucrania «una vez que entre en vigor el alto el fuego», así como a «contribuir en los esfuerzos para asegurar unas garantías de seguridad» al país «ante cualquier acuerdo para una paz duradera».

«Estamos dispuestos a comprometernos con un sistema de garantías política y jurídicamente vinculantes que se activará una vez que entre en vigor el alto el fuego. La UE contribuirá a los esfuerzos para asegurar las garantías de seguridad que Ucrania necesita para cualquier acuerdo para una paz duradera», dijo el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en una publicación en la red social X tras la reunión de la Coalición de Voluntarios en París.

El político portugués también mostró la disposición de la institución europea de «apoyar el avance de Ucrania en su camino hacia la adhesión», lo que consideró «un elemento clave de su prosperidad futura», y recordó el préstamo de 90.000 millones de euros aprobado en la cumbre de líderes europeos del pasado diciembre para cubrir sus necesidades financieras en los próximos dos años.

«Parte de estos fondos se destinará a apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, la primera línea de defensa contra la agresión», aseguró Costa, quien también señaló que ayudarán a «misiones civiles y militares de la UE sobre el terreno».

«Ucrania debe estar en la posición más fuerte posible, antes, durante y después de cualquier alto el fuego», concluyó.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, destacó por su parte la «muestra de unidad» que tuvo lugar hoy en París en la reunión de líderes, y reiteró que apoyarán «colectivamente» a Ucrania.

«Tenemos por delante un futuro seguro y próspero», aseveró.

Por último, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, recordó que Ucrania «necesitará amplias garantías de seguridad después de la guerra para disuadir a Rusia de una nueva agresión» y manifestó que la prioridad de la Coalición de Voluntarios es «poner fin a la guerra, pero en este momento Rusia rechaza rotundamente la paz».

Entre esas garantías de seguridad, Kallas señaló a «un ejército ucraniano más fuerte, respaldado por una fuerza multinacional y el apoyo de Estados Unidos». EFE

