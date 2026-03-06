Bruselas: acuerdo de comercio digital con Canadá protegerá más a consumidores y empresas

3 minutos

Bruselas, 6 mar (EFE).- La Comisión Europea (CE) confió este viernes en que el futuro acuerdo de comercio digital con Canadá otorgue a los consumidores y empresas de la Unión Europea más protección, al hacer más seguros los intercambios de esa naturaleza entre las dos partes.

“Mediante este acuerdo, la UE y Canadá pretenden desempeñar un papel de liderazgo en la configuración de normas internacionales de alto nivel para el comercio digital”, indicó la Comisión en un comunicado.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, firmó el jueves en Ottawa con el ministro canadiense del ramo, Maninder Sidhu, ampliar el acuerdo de libre comercio entre la UE y ese país norteamericano, para que incluya específicamente los intercambios digitales.

El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la UE y Canadá lleva ya nueve años en vigor, pero el nuevo pacto “mejorará el comercio entre la UE y Canadá al facilitar y hacer más seguro el comercio digital transfronterizo para las empresas y proporcionar una mayor protección a los consumidores en línea”, señaló la CE.

Bruselas espera que el acuerdo establezca normas claras y predecibles para las empresas y los consumidores que participan en el comercio digital, al tiempo que garantiza que tanto la UE como Canadá conserven el derecho a desarrollar y aplicar políticas que aborden los nuevos retos de la economía digital.

Tendrá tres objetivos principales, el primero de ellos crear un entorno en línea seguro con protecciones vinculantes y de alto nivel para los consumidores en materia de datos personales y privacidad, a fin de protegerlos contra los mensajes comerciales no solicitados.

La CE cree que esto aumentará la confianza y la seguridad de los consumidores en las transacciones digitales.

En segundo lugar, pretende mejorar la seguridad jurídica de las empresas promoviendo el comercio sin papel; garantizar la validez de las firmas, los contratos y las facturas electrónicos, y prohibir los derechos de aduana sobre las transmisiones electrónicas para que las transacciones digitales sean más eficientes y predecibles.

Finalmente, el acuerdo buscará promover el comercio digital justo prohibiendo los requisitos injustificados de localización de datos y las transferencias forzadas de código fuente de software, protegiendo así a las empresas de las prácticas proteccionistas y fomentando la confianza en los mercados digitales.

El CETA proporciona ya un marco para el comercio de bienes y servicios, así como para la inversión transfronteriza y la contratación pública entre la UE y Canadá.

Desde su entrada en vigor hace nueve años, el comercio de bienes ha aumentado un 76 %, hasta superar los 81.000 millones de euros, apuntó la CE.

Además, el comercio de servicios se ha disparado un 97 %, hasta alcanzar casi 51.000 millones de euros.

Bruselas puso de relieve que el comercio digital está creciendo en tamaño e importancia, con más del 60 % del PIB mundial vinculado a las transacciones digitales.

Recordó que la UE es el principal exportador e importador mundial de servicios prestados por vía digital: en 2023, el 54 % del comercio de servicios de la Unión se realizó de forma digital, lo que supuso 670.000 millones de euros en importaciones y 661.000 millones de euros en exportaciones.

Esto incluye, por ejemplo, los servicios de telecomunicaciones, los servicios informáticos y de información, y otros servicios que suelen prestarse de forma digital, como servicios financieros o seguros y pensiones. EFE

