Bruselas: corresponde a Kiev decidir sobre el despliegue de tropas occidentales en el país

1 minuto

Bruselas, 5 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) recalcó este viernes que corresponde a Ucrania decidir sobre el despliegue de tropas occidentales en su país, después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, descartara la presencia de militares extranjeros tanto antes como después de la guerra.

«Corresponde a Ucrania decidir sobre el despliegue de tropas en su territorio, y sí, es muy bienvenido que el presidente Putin vea el lugar de Ucrania en la Unión Europea», declaró la portavoz jefa de la CE, Paula Pinho, durante la rueda de prensa diaria de la institución.

El mandatario ruso rechazó hoy la presencia de tropas extranjeras en Ucrania, tanto antes como después de la firma de un acuerdo de paz que ponga fin al actual conflicto.

Putin advirtió que si esas tropas son desplegadas ahora, durante la guerra, Moscú las considerará «un objetivo legítimo».

«Esa es una de las causas originales del conflicto, el acercamiento de Ucrania a la OTAN. Por eso, si aparecen allí tropas, especialmente ahora, durante las acciones militares, serán objetivos legítimos», explicó en el marco de su intervención en el Foro Económico Oriental que se celebra en la ciudad portuaria de Vladivostok.

Lo mismo dijo en caso de que se alcance un acuerdo que conduzca «a una paz duradera» entre ambos países.

«Entonces, no veo sentido alguno a su presencia en territorio de Ucrania. Y es que, si se logra un acuerdo, nadie duda de que Rusia lo cumplirá en su totalidad», insistió. EFE

jug/par/jgb