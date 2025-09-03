The Swiss voice in the world since 1935

Bruselas: el pacto arancelario con EE.UU. es «el único camino adelante responsable»

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Bruselas, 3 sep (EFE).- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, afirmó este miércoles que el pacto arancelario que alcanzaron la Unión Europea (UE) y Estados Unidos para evitar una guerra comercial es «el único camino adelante responsable».

«Pese a algunos comentarios en sentido contrario, el acuerdo entre la UE y Estados Unidos es el único camino adelante responsable. Una escalada comercial y política no habría servido a nadie excepto a nuestros rivales estratégicos globales. ¿Es ese el resultado que queremos?», declaró el político durante una rueda de prensa posterior a la reunión semanal de los comisarios europeos.

Al respecto, agregó que el acuerdo protege «la inmensa escala del comercio transatlántico, que representa alrededor del 20 % de nuestras exportaciones totales, impulsadas por empresas reales, incluidas miles de pymes, y que apoyan casi cinco millones de empleos europeos».

«Estos empleos no son y no deberían ser negociables, y cuando debatimos sobre política, también deberíamos tener a las personas en mente, sus empleos, su bienestar y su futuro», expuso.

También se refirió a las dos medidas que la Comisión Europea propuso la semana pasada para reducir aranceles a importaciones estadounidenses, lo que permitiría aplicar de forma retroactiva desde el 1 de agosto el acuerdo logrado con Estados Unidos que limita al 15 % los aranceles generales a productos de la Unión Europea.

«Este es solo el primer paso. Seguiremos colaborando con EE. UU. para obtener más exenciones», indicó Sefcovic.

En cuanto a los aranceles sobre el acero y el aluminio, Sefcovic insistió en que tanto Estados Unidos como la Unión Europea hacen frente al problema del exceso de producción mundial de esos materiales, pero que no suponen un riesgo de un bloque para el otro.

Asimismo, indicó que el club comunitario está trabajando en una nueva salvaguarda para la producción de acero y aluminio posterior a 2026 y agregó que preferiría hacerlo en colaboración con Washington.

Por otro lado, aseguró que la soberanía tecnológica de la UE «nunca fue debatible» durante las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

Posible multa a Google

El comisario fue preguntado por las informaciones recientes que apuntan a que la Comisión ha paralizado temporalmente una multa contra Google por abuso de posición dominante en el mercado de la publicidad ‘online’ en un momento marcado por las negociaciones comerciales con Washington.

Según la información publicada por el medio MLex, fue el propio Sefcovic quien, tras contactos con las autoridades estadounidenses. detuvo el proceso para imponer dicha sanción, que iba a ser anunciada el pasado lunes.

El titular de Comercio del Ejecutivo comunitario no confirmó este extremo, pero señaló que esta investigación es «un caso complejo» y añadió que «los procedimientos internos existen por una razón y utilizarlos no es algo fuera de lo normal».

En este sentido, aseguró que apoya «totalmente» las investigaciones contra los abusos monopolíticos que desarrolla el departamento de la vicepresidenta española Teresa Ribera, con quien ha mantenido «contactos regulares» en los últimos días.

«Todo paso se ha tomado de forma colegiada y puedo asegurar que mi prioridad es y siempre será el interés europeo», zanjó. EFE

jug-asa/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR