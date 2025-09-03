Bruselas: el pacto arancelario con EE.UU. es «el único camino adelante responsable»

3 minutos

Bruselas, 3 sep (EFE).- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, afirmó este miércoles que el pacto arancelario que alcanzaron la Unión Europea (UE) y Estados Unidos para evitar una guerra comercial es «el único camino adelante responsable».

«Pese a algunos comentarios en sentido contrario, el acuerdo entre la UE y Estados Unidos es el único camino adelante responsable. Una escalada comercial y política no habría servido a nadie excepto a nuestros rivales estratégicos globales. ¿Es ese el resultado que queremos?», declaró el político durante una rueda de prensa posterior a la reunión semanal de los comisarios europeos.

Al respecto, agregó que el acuerdo protege «la inmensa escala del comercio transatlántico, que representa alrededor del 20 % de nuestras exportaciones totales, impulsadas por empresas reales, incluidas miles de pymes, y que apoyan casi cinco millones de empleos europeos».

«Estos empleos no son y no deberían ser negociables, y cuando debatimos sobre política, también deberíamos tener a las personas en mente, sus empleos, su bienestar y su futuro», expuso.

También se refirió a las dos medidas que la Comisión Europea propuso la semana pasada para reducir aranceles a importaciones estadounidenses, lo que permitiría aplicar de forma retroactiva desde el 1 de agosto el acuerdo logrado con Estados Unidos que limita al 15 % los aranceles generales a productos de la Unión Europea.

«Este es solo el primer paso. Seguiremos colaborando con EE. UU. para obtener más exenciones», indicó Sefcovic.

En cuanto a los aranceles sobre el acero y el aluminio, Sefcovic insistió en que tanto Estados Unidos como la Unión Europea hacen frente al problema del exceso de producción mundial de esos materiales, pero que no suponen un riesgo de un bloque para el otro.

Asimismo, indicó que el club comunitario está trabajando en una nueva salvaguarda para la producción de acero y aluminio posterior a 2026 y agregó que preferiría hacerlo en colaboración con Washington.

Por otro lado, aseguró que la soberanía tecnológica de la UE «nunca fue debatible» durante las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

Posible multa a Google

El comisario fue preguntado por las informaciones recientes que apuntan a que la Comisión ha paralizado temporalmente una multa contra Google por abuso de posición dominante en el mercado de la publicidad ‘online’ en un momento marcado por las negociaciones comerciales con Washington.

Según la información publicada por el medio MLex, fue el propio Sefcovic quien, tras contactos con las autoridades estadounidenses. detuvo el proceso para imponer dicha sanción, que iba a ser anunciada el pasado lunes.

El titular de Comercio del Ejecutivo comunitario no confirmó este extremo, pero señaló que esta investigación es «un caso complejo» y añadió que «los procedimientos internos existen por una razón y utilizarlos no es algo fuera de lo normal».

En este sentido, aseguró que apoya «totalmente» las investigaciones contra los abusos monopolíticos que desarrolla el departamento de la vicepresidenta española Teresa Ribera, con quien ha mantenido «contactos regulares» en los últimos días.

«Todo paso se ha tomado de forma colegiada y puedo asegurar que mi prioridad es y siempre será el interés europeo», zanjó. EFE

jug-asa/lar