Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Bruselas: la ausencia de observadores en elecciones en Georgia socava su credibilidad

Bruselas, 6 oct (EFE).- La Comisión Europea (CE) aseguró este lunes que la ausencia de observadores internacionales en las elecciones municipales celebradas el sábado en Georgia «socava la transparencia y credibilidad del proceso», y también consideró que las autoridades del país se han dedicado a hacer propaganda.

«Hemos visto que las autoridades georgianas no han invitado a tiempo a observadores internacionales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Oficina para Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, y esto socavó toda la transparencia y credibilidad de este proceso democrático», declaró la portavoz de la CE Anitta Hipper durante la rueda de prensa diaria de la institución.

Agregó que las autoridades georgianas realizan «propaganda de manual en lo que respecta a la desinformación, a los ataques contra nuestro embajador, que tiene nuestro pleno apoyo».

La portavoz afirmó que las elecciones tuvieron lugar en un contexto marcado por «una amplia campaña» del Gobierno georgiano «contra los medios de comunicación, la sociedad civil, los partidos de oposición».

«También hemos visto una baja participación, y también estuvieron marcadas por un boicot de la oposición», comentó.

En cualquier caso, Hipper dijo que la UE «condena cualquier forma de violencia de todas las partes» y que el club comunitario siempre ha pedido manifestaciones pacíficas.

La portavoz, además, aseguró que debido al «masivo retroceso democrático» en Georgia, la Unión Europea ha reducido todos los contactos políticos. Igualmente, afirmó que las autoridades georgianas «están poniendo en peligro» el proceso de adhesión del país al club comunitario.

En las elecciones municipales del sábado, boicoteadas por la oposición, Sueño Georgiano obtuvo el 80,79 % de lo votos y ganó las 64 alcaldías del país. EFE

jug/drs/jgb

