Bruselas: la investigación española a plataformas podría ser compatible con ley de UE

Bruselas, 17 feb (EFE).- La Comisión Europea (CE) consideró este martes que la petición a la Fiscalía por parte del Gobierno español de investigar a plataformas como X, Meta y TikTok por supuestos delitos de creación y difusión de pornografía infantil mediante la inteligencia artificial puede ser compatible con la Ley europea de Servicios Digitales (DSA) al tratarse de una acción en el ámbito penal.

«Se verá, pero definitivamente podría ser compatible», indicó el portavoz comunitario Thomas Regnier durante la rueda de prensa diaria de la institución. EFE

