Bruselas: Los controles de fronteras entre países Schengen debe justificarse ante la UE

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Bruselas, 31 jul (EFE).- La Comisión Europea señaló este viernes que si un Estado miembro decide restablecer los controles en sus fronteras con otro país dentro del área Schengen, como ha anunciado Italia con las fronteras españolas por la crisis migratoria en Ceuta, esta decisión debe notificarse y justificarse ante las instituciones europeas.

«La normativa establece que los Estados miembros pueden, con carácter excepcional y temporal, restablecer los controles en las fronteras interiores como último recurso, para hacer frente a amenazas graves al orden público o a la seguridad nacional» y cuando dicha amenaza sea «imprevisible y requiera una actuación inmediata», explicó a EFE un portavoz comunitario.

Sin embargo, incidió en que el Estado miembro en cuestión -en este caso Italia- deberá notificar su decisión «a la Comisión, al Consejo, al Parlamento y a los demás Estados miembros, y explicar en qué medida la situación en Ceuta constituye una amenaza grave para su orden público o su seguridad interior».

Por otro lado, también es posible restablecer controles fronterizos en las fronteras marítimas interiores, aunque según el Código de Fronteras de Schengen «siguen vigentes las normas especiales aplicables a Ceuta y Melilla, lo que significa que existen controles fronterizos entre Ceuta y Melilla y el resto del espacio Schengen».

El portavoz de la CE aseguró que «en estos momentos no se están produciendo movimientos de salida desde Ceuta» hacia el resto de España por parte de quienes entraron a la ciudad de manera irregular, y que la prioridad ahora «es controlar la situación y garantizar que las personas regresen a Marruecos».

El Ministerio del Interior de Italia anunció este viernes la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos con España por la crisis en Ceuta tras la llegada de miles de personas desde Marruecos.

El Gobierno posteriormente ha matizado que los controles serán aleatorios y solo afectarán a ciudadanos de países de fuera de la Unión Europea llegados desde España. EFE

par/rcf