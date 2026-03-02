Bruselas: no hay «preocupación inmediata» por seguridad de suministro de energía en la UE

Bruselas, 2 mar (EFE).- La Comisión Europea aseguró este lunes que no aprecia, por ahora, una amenaza inmediata para la seguridad del suministro energético de la Unión Europea pese a la escalada en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

«Nuestro análisis es que no hay preocupación inmediata por la seguridad de suministro para la Unión Europea», dijo en una rueda de prensa la portavoz de energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Ikonen.

El Ejecutivo comunitario ha pedido a los Estados miembros que compartan sus evaluaciones de riesgo con Bruselas este mismo lunes y, en las próximas 48 horas, Bruselas convocará una reunión del grupo de coordinación de petróleo de la Comisión para analizar la situación en más detalle.

La portavoz declinó hacer comentarios sobre el impacto en los precios.

En cuanto al gas, señaló que los depósitos de la UE están aproximadamente al 30 %, es decir, dentro de los límites marcados durante el período de invierno.

La portavoz descartó acciones urgencia porque «no hay escasez» y señaló que la Comisión podría convocar una reunión también del grupo de trabajo de coordinación sobre gas, si lo solicitan los Estados miembros. EFE

