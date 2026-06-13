Bruselas: Restricciones de Anthropic subrayan necesidad de «soberanía tecnológica» en UE

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Bruselas, 13 jun (EFE).- La Comisión Europea (CE) afirmó este sábado que la decisión de Anthropic de suspender el acceso público a sus modelos de inteligencia artificial más avanzados, Fable 5 y Mythos 5, subraya la necesidad de que la UE impulse su «soberanía tecnológica».

El Ejecutivo comunitario se pronunció así a raíz de la medida anunciada el viernes por la firma tecnológica estadounidense, que ésta atribuyó a una directiva de control de exportaciones de la Administración de Donald Trump, que le obligaba a impedir el acceso a este nuevo servicio a personas extranjeras por motivos de seguridad nacional.

Según Anthropic, la orden de evitar su acceso fuera de Estados Unidos o por parte de extranjeros dentro del país llegó durante la tarde del viernes y, para poder cumplir con la directiva de última hora, ha optado por cortar todo acceso a Fable 5 y Mythos 5 a todos sus clientes.

«Esto subraya aún más la necesidad de soberanía tecnológica de Europa. Asimismo, demuestra la importancia de nuestra legislación vigente en materia de ciberseguridad e IA», dijo el portavoz comunitario Thomas Regnier.

Bruselas «está evaluando» la medida tomada por Anthropic y «continúa dialogando» con sus aliados sobre los últimos y más avanzados modelos de IA que están llegando al mercado, con vistas a «abordar todos los riesgos» que estos plantean y reforzar la ciberseguridad, añadió el portavoz.

La Comisión, que presentó a comienzos de mes un conjunto de leyes para impulsar a empresas europeas de servicios en la nube y garantizar el suministro de chips con vistas a reducir la dependencia tecnológica que la UE tiene frente a las empresas estadounidenses y chinas, también tiene previsto desvelar próximamente un «plan integral sobre ciberseguridad e IA».

En su comunicado difundido el viernes, Anthropic dijo que el gobierno estadounidense no le ha provisto de los detalles específicos por los que sus nuevos servicios de inteligencia artificial son un problema de seguridad nacional y pidió disculpas a sus clientes de pago por la interrupción.

«Como hemos dicho públicamente, creemos que el Gobierno debe tener la capacidad de bloquear desarrollos inseguros como parte de una proceso transparente, justo, claro y basado en hechos técnicos. Esta acción no se adhiere a esos principios», aseguró la compañía.

La suspensión se produjo pocos días después de que Anthropic pusiera a disposición de sus suscriptores del servicio Claude el modelo Fable 5, presentado como el más avanzado en diversos test de habilidades y considerado muy superior a sus modelos Opus.

Fable estaba basado en el controvertido modelo Mythos, sobre el que Anthropic alertó en abril que tenía capacidades que ponían en riesgo la impenetrabilidad de los sistemas más avanzados en ciberseguridad en sectores sensibles como el financiero. EFE

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