Bruselas: violación de espacio aéreo moldavo por drones es «otra provocación deliberada»

1 minuto

Bruselas, 26 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) subrayó este miércoles que la reciente violación del espacio aéreo de Moldavia por seis drones rusos supone «otra provocación deliberada» por parte de Moscú.

«Esta violación del espacio aéreo es otra provocación deliberada de Rusia. Es parte de un patrón más amplio de drones rusos que entran en el espacio aéreo de la UE en una escala e imprudencia sin precedentes», declaró el portavoz de la CE Anouar El Anouni durante la rueda de prensa diaria de la institución.

Agregó que la UE seguirá apoyando a Moldavia a la hora de fortalecer sus capacidades y que el club comunitario tiene una cooperación «muy sólida» con ese país que «se mejorará aún más, también mediante el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz».

El Ministerio de Exteriores de Moldavia informó este martes de que ha convocado al embajador de Rusia en el país, Oleg Ózerov, para exigirle «explicaciones» después de que seis drones rusos violasen el espacio aéreo moldavo.

Según el Ministerio de Defensa de Moldavia, seis drones violaron el espacio aéreo del país en distintos puntos de la frontera y uno de los aparatos fue hallado junto al distrito de Florești, en el norte de la república enclavada entre Ucrania y Rumanía.

Precisamente, las fuerzas de seguridad informaron sobre la evacuación de una de las localidades de Floresti tras la caída de un dron en el tejado de una casa. EFE

