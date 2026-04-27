Bruselas «desaconseja» la misión de la nueva flotilla hacia Gaza por riesgos de seguridad

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Bruselas, 27 abr (EFE).- La Comisión Europea (CE) desaconsejó este lunes las misiones marítimas de la Flotilla Global Sumud hacia Gaza para abrir un corredor humanitario porque «ponen en riesgo la seguridad de los participantes» y pidió que se respete la legislación sobre navegación en aguas internacionales.

«Si bien respetamos el compromiso humanitario de todas las personas a bordo de la flotilla, debo decir que desaconsejamos a las flotillas este tipo de entregas, ya que ponen en riesgo la seguridad de los participantes», dijo en rueda de prensa la portavoz del área de ayuda humanitaria de la Comisión Europea, Eva Hrncirova.

Además, señaló que «debe respetarse la legislación sobre navegación en aguas internacionales» y las normas básicas que se aplican a las flotillas.

La portavoz comunitaria añadió que la UE ya cuenta con iniciativas de apoyo para prestar ayuda a los gazatíes en coordinación con socios en el enclave palestino y dijo que el Ejecutivo europeo «solicita constantemente el acceso sin trabas a Gaza para poder entregar nuestra ayuda humanitaria» con un contacto «regular» con Israel sobre esta cuestión.

En la Unión Eurooea, «obviamente, tenemos derecho a ejercer este tipo de activismo y gozamos de libertad de reunión», aseveró.

«Apoyamos la entrega basada en principios de la ayuda humanitaria que realizamos en Gaza. Trabajamos con nuestros socios. De hecho, compartimos el mismo objetivo: llevar alimentos y equipos necesarios a Gaza y aliviar el sufrimiento de su población», zanjó.

Un total de 56 embarcaciones de la Global Sumud Flotilla zarparon este domingo desde el puerto de Augusta, en Sicilia (sur de Italia), con el objetivo de romper el bloqueo naval sobre la Franja de Gaza y abrir un corredor humanitario permanente. Esta flotilla se une a la delegación que zarpó el pasado 15 de abril desde Barcelona con 39 barcos y a la representación de Francia.

A la iniciativa, que es la segunda que sale desde Barcelona tras el intento de 2025 (que no logró romper el cerco israelí) se han sumado para prestar apoyo técnico y logístico barcos de gran calado como el de la ONG Proactiva Open Arms, liderada por Oscar Camps, y el Arctic Sunrise del grupo ecologista Greenpeace. EFE

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