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Bruselas «sigue de cerca» la situación en Ceuta y ofrece apoyo al Gobierno de España

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Bruselas, 30 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) aseguró este jueves que sigue «de cerca» la situación migratoria en Ceuta (España) después de que miles de personas procedentes de Marruecos hayan cruzado de forma irregular por el espigón fronterizo hasta territorio español, y ofreció «más apoyo» al Gobierno del país.

«La Comisión ha estado prestando apoyo operativo y financiero a España, también en Ceuta. Y estamos dispuestos a ofrecer más apoyo a España, tanto financiero como a través de asistencia técnica y operativa adicional, incluso por medio de Frontex», dijo a EFE un portavoz del Ejecutivo comunitario. EFE

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