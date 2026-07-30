Bruselas «sigue de cerca» la situación en Ceuta y ofrece apoyo al Gobierno de España

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Bruselas, 30 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) aseguró este jueves que sigue «de cerca» la situación migratoria en Ceuta (España) después de que miles de personas procedentes de Marruecos hayan cruzado de forma irregular por el espigón fronterizo hasta territorio español, y ofreció «más apoyo» al Gobierno del país.

«La Comisión ha estado prestando apoyo operativo y financiero a España, también en Ceuta. Y estamos dispuestos a ofrecer más apoyo a España, tanto financiero como a través de asistencia técnica y operativa adicional, incluso por medio de Frontex», dijo a EFE un portavoz del Ejecutivo comunitario.

La CE mostró además su satisfacción por «la estrecha cooperación entre Marruecos y España para hacer frente a estos flujos» así como para «garantizar el rápido retorno de quienes han entrado ilegalmente a Ceuta, de conformidad con la normativa aplicable».

«Marruecos es un socio clave y de confianza de la UE. En los últimos años, hemos intensificado la cooperación en materia de migración y gestión de fronteras, así como en la lucha contra el tráfico ilícito. Ahora estamos trabajando para elevar nuestra relación a una asociación global y estratégica», añadió el portavoz comunitario.

El comisario europeo de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, conversó hoy con el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, a quien trasmitió «la disposición de la UE» a aumentar esta colaboración.

También sostuvo que mantienen contacto con las autoridades marroquíes «para garantizar que se realicen todos los esfuerzos necesarios para prevenir estos viajes peligrosos».

«La protección de las fronteras exteriores de la Unión es una parte crucial de nuestros esfuerzos por combatir la migración ilegal. Estamos en contacto con las autoridades pertinentes sobre la situación en evolución en Ceuta», dijo Brunner en una publicación en sus redes sociales.

Este jueves, alrededor de las 12:30 horas, miles de migrantes han accedido a la ciudad autónoma española desde Marruecos cruzando a pie por el espigón fronterizo sur del Tarajal, una situación que se ha repetido horas después, sobre las 15:30, con otros miles accediendo de forma irregular a la ciudad.

Ante esta situación, el Partido Popular Europeo (PPE), el grupo mayoritario en la Eurocámara, anunció que propondrá un debate en el que se discutan los «flujos descontrolados de inmigrantes irregulares hacia Ceuta» así como «la necesidad urgente de reforzar las fronteras exteriores de la UE, evaluar el efecto llamada de las regularizaciones masivas y la instrumentalización de los migrantes», según informaron fuentes de la formación.

«Instamos a España a actuar AHORA para proteger nuestras fronteras exteriores y a la Comisión Europea a tomar medidas apropiadas. El Grupo del PPE exigirá respuestas en la próxima sesión plenaria», señaló el PPE en sus redes sociales. EFE

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