Bruselas «toma buena nota» de la sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía española

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Bruselas, 17 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) dijo este viernes que «toma buena nota» de la sentencia dictada el jueves por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que avala gran parte de la ley de amnistía española, y añadió que seguirá «muy de cerca la evolución de los acontecimientos».

«Tomamos buena nota de todas las sentencias del Tribunal de Justicia, incluidas las relativas a la ley de amnistía española. Examinaremos esta y las demás sentencias que dictó ayer el TJUE», dijo el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, al ser preguntado por el tema durante la presentación del informe sobre el Estado de Derecho 2026 en la UE.

El político irlandés añadió que tiene entendido «que hay otras peticiones de decisión prejudicial pendientes», y que ahora «corresponde al órgano jurisdiccional remitente aplicar la sentencia» del TJUE.

«Seguiremos muy de cerca la evolución de estos acontecimientos», añadió.

La corte con sede en Luxemburgo avaló este jueves la ley de amnistía española al considerar que su objetivo es la «resolución del conflicto político en torno al proceso independentista catalán» para facilitar la «reconciliación».

El TJUE tuvo en cuenta en este sentido el respaldo que el Tribunal Constitucional hizo de la ley de amnistía en la sentencia del 26 de junio de 2026, al considerar que la norma «pretende reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el proceso de independencia de Cataluña y facilitar un escenario de reconciliación».

En la vista que el Tribunal General de la Unión Europea celebró en julio de 2025 de cara a su sentencia sobre si la ley de amnistía española vulneró los intereses financieros de la UE, el abogado del Ejecutivo comunitario, Carlos Urraca, insistió en que «no parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España». EFE

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