Bruselas «tomará nota» y «examinará cuidadosamente» sentencia del TJUE sobre la amnistía

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Bruselas, 15 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) sostuvo este miércoles que «tomará nota» y «examinará cuidadosamente» la sentencia que dictará el jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley española de amnistía, y recordó que el Tribunal Constitucional de España avaló la norma.

«La Comisión tomará nota de estas cuestiones prejudiciales, se examinará cuidadosamente y se hará un seguimiento en el ciclo de análisis del Estado de Derecho», dijo un representante del Ejecutivo comunitario en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

Esta respuesta llegó tras la petición presentada por el jurista jubilado Francisco Ortiz Pérez, en la que reclamaba a la UE la creación de un «mecanismo legal, preventivo y eficaz que impida la aprobación y entrada en vigor de futuras leyes nacionales de amnistía cuando éstas puedan resultar incompatibles con los valores fundacionales de la Unión».

«La experiencia histórica reciente vivida en mi país, en España, demuestra que los mecanismos jurídicos y controles hoy existentes actúan en gran medida de forma reactiva», manifestó Ortiz.

El peticionario agregó además que, independientemente de lo que falle mañana el TJUE, «el mal ya está hecho».

«Sea cual sea la decisión del insigne Tribunal, que desde luego siempre respetaremos, lo cierto y verdad es que el mal ya está hecho. La profunda brecha, división y polarización en la sociedad española y a la vez una gran frustración en la mayor parte de la ciudadanía porque el Estado del Derecho llega tarde a este envite histórico», agregó Ortiz.

Por ello, pidió «que se cree ‘ex novo’ un mecanismo jurídico europeo de evaluación previa cuando una ley nacional de amnistía o de similar relevancia pueda afectar gravemente a principios esenciales del derecho de nuestra Unión».

El eurodiputado popular alemán Norbert Herhammer se mostró favorable a la petición y pidió que se mantenga abierta «para ver si (las leyes de amnistía) son compatibles con el orden de la UE para que no socaven el Estado de Derecho ni los valores de la Unión, y para proteger también a aquellos que están en un cargo».

Por su parte, Jorge Buxadé (Vox), señaló que la ley de amnistía española se hizo «para conseguir siete votos del partido de los golpistas que le asegurase otros cuatro años de gobierno, otros cuatro años de robar y robar y robar a los españoles».

«La prueba es que ningún colega del grupo socialista ni español ni de ninguna otra nación ha venido a defender a Pedro Sánchez porque no tiene defensa cuatro años más que traen como resultado más de cien imputados vinculados al Gobierno al partido socialista», agregó Buxadé.

También se mostró partidario de la petición el eurodiputado de los Conservadores y Reformistas Europeos, Diego Solier (ex SALF), que señaló que el Gobierno de España «ha colonizado los pilares de la separación de poderes, el Tribunal Constitucional y otras muchas más instituciones.

El líder de SALF, Alvise Pérez, calificó la citada norma como un «contrato de compraventa» que fue «firmado justamente además en Bruselas el 9 de noviembre del 2023 para que siete días después de firmar la ley de amnistía los siete votos famosos de los golpistas españoles hicieran presidente al señor Pedro Sánchez».

Esto ha provocado que haya «64 políticos amnistiados y un prófugo dirigiendo España desde hace una década desde Waterloo», en referencia al expresidente catalán, Carles Puigdemont, según expresó Alvise, que también apoyó la petición.

La petición fue planteada en el Parlamento el día antes de que el TJUE dictamine si la ley española de amnistía, que contempla el perdón de los delitos de malversación y terrorismo, es conforme a las normas europeas. EFE

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