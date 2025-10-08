Bruselas abre expediente a España por no aplicar nuevas normas sobre pagos instantáneos

2 minutos

Bruselas, 8 oct (EFE).- La Comisión Europea abrió este miércoles un procedimiento de infracción a España y otros siete países por no haber adoptado nuevas normas relativas a los pagos instantáneos, en concreto, las que permiten que entidades no bancarias participen en los sistemas de pagos.

El Ejecutivo comunitario da ahora a los Estados un plazo de dos meses para que le trasladen qué medidas tomarán para incorporar las reglas a su legislación nacional y, de no hacerlo, podría avanzar en un expediente que en última instancia le permite llevar a los países ante la Justicia europea.

En concreto, España, Bélgica, Grecia, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal y Rumanía no han adoptado todavía las modificaciones de la Directiva sobre la firmeza de la liquidación y la Segunda Directiva sobre servicios de pago, que se incluyeron en el nuevo Reglamento sobre pagos instantáneos aprobado en 2024.

Estas modificaciones buscan permitir que determinados tipos de proveedores no bancarios de servicios de pago, como las instituciones de pagos o entidades de dinero electrónico, puedan participar de los sistemas de pago designados en la directiva europea, según explicó la Comisión en un comunicado.

«Las modificaciones garantizan que estos proveedores de servicios de pago no bancarios puedan liquidar los pagos de forma eficiente y competitiva al prestar servicios como los pagos instantáneos a sus clientes», añadió la institución.

La Directiva y Reglamento sobre pagos instantáneos obligan a bancos y proveedores de pagos en la Unión Europea a ejecutar transferencias en euros en menos de diez segundos, aunque sean entre diferentes Estados miembros, y a ofrecer estos pagos instantáneos al mismo precio que el resto. EFE

lpc/ahg/ah