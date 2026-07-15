Bruselas abre expediente a España y otros por 15 países por ley sobre acogida de migrantes

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Bruselas, 15 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) inició este miércoles un procedimiento de infracción contra España y otros 15 países de la Unión Europea (UE) por no haber comunicado en el plazo previsto la plena transposición de la normativa comunitaria sobre la acogida de las personas que piden protección internacional.

Los otros países son Bélgica, Bulgaria, Alemania, Irlanda, Francia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Austria, Eslovenia y Suecia, anunció la CE.

Bruselas envió una carta de emplazamiento, primer paso del procedimiento de infracción, en la que insta a los Estados miembros a transponer plenamente la directiva sobre normas de acogida y les advierte de que, si no responden y notifican a la Comisión las medidas completas, podría dar un paso más contra ellos y emitir un dictamen motivado.

La directiva en cuestión, de 2024, garantiza que todos los países de la UE ofrezcan condiciones de vida adecuadas y comparables a las personas que solicitan protección internacional.

Además, otorga a los Estados miembros flexibilidad para gestionar sus sistemas de acogida e introduce normas para prevenir y disuadir los movimientos secundarios no autorizados, incluso mediante la reducción de las disparidades entre los sistemas de los distintos países.

Bruselas recordó que la transposición plena de la directiva «es esencial para garantizar la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento del sistema de migración y asilo».

Los 16 Estados miembros no comunicaron a la Comisión las medidas nacionales de transposición de la directiva antes del plazo, que concluyó el pasado 12 de junio. EFE

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