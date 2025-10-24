Bruselas abre la puerta a multar a TikTok por falta de transparencia sobre sus algoritmos

1 minuto

Bruselas, 24 oct (EFE).- La Comisión Europea abrió este viernes la puerta a multar a la tecnológica china TikTok porque considera que no es suficientemente transparente sobre cómo funcionan sus algoritmos que determinan el contenido que los usuarios ven en la plataforma.

El Ejecutivo comunitario presentó hoy sus conclusiones preliminares de la investigación que abrió a la compañía el año pasado y considera que está violando la ley de servicios digitales (DSA), porque no permite a investigadores externos analizar completamente cómo funcionan los algoritmos. EFE

