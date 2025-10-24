Bruselas abre la puerta a multar a TikTok por falta de transparencia sobre sus algoritmos

3 minutos

(Actualiza con la reacción de TikTok)

Bruselas, 24 oct (EFE).- La Comisión Europea abrió este viernes la puerta a multar a la tecnológica china TikTok porque considera que no es suficientemente transparente sobre cómo funcionan sus algoritmos, que determinan el contenido que los usuarios ven en la plataforma.

El Ejecutivo comunitario presentó las conclusiones preliminares de la investigación que abrió a la compañía el año pasado y concluyó que está violando la ley europea de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés), porque no permite a investigadores externos analizar completamente cómo funcionan los algoritmos.

En concreto, Bruselas cree que los investigadores deben seguir un procedimiento «engorroso» para acceder a los algoritmos de la plataforma, que «a menudo les deja con datos parciales o poco fiables, lo que afecta a su capacidad para realizar investigaciones, por ejemplo, si los usuarios, incluidos los menores, están expuestos a contenido ilegal o perjudicial», explicó en un comunicado.

La Comisión Europea podría sancionar a TikTok con una multa de hasta el 6 % de sus ingresos anuales a nivel global, pero la empresa tiene antes la posibilidad de presentar nuevos documentos para contrarrestar las conclusiones preliminares del Ejecutivo comunitario o puede cambiar sus prácticas.

En paralelo, Bruselas abrió asimismo la puerta a multar a la empresa estadounidense Meta, a la que también acusó de violar la ley DSA por carecer de mecanismos eficaces que permitan a los usuarios de Facebook e Instagram alertar de la existencia de contenido ilegal, como material terrorista o de abuso sexual infantil.

«Nuestras democracias dependen de la confianza. Esto significa que las plataformas deben empoderar a los usuarios, respetar sus derechos y abrir sus sistemas al escrutinio», dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen.

Fuentes de TikTok dijeron a EFE que la empresa «se compromete con la transparencia» y ha realizado «importantes inversiones en el intercambio de datos», hasta el punto de que a día de hoy «casi mil equipos de investigación han tenido acceso a los datos» a través de sus herramientas de investigación.

La empresa está revisando las conclusiones de la Comisión, pero cree que «los requisitos para flexibilizar las medidas de protección de datos crean una tensión directa» entre la ley de servicios digitales y el reglamento general de protección de datos de la UE.

«Si no es posible cumplir plenamente con ambas, instamos a los reguladores a que aclaren cómo deben conciliarse estas obligaciones», dijeron las citadas fuentes. EFE

drs/ahg/cg