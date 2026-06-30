Bruselas abre una investigación antimonopolio a la empresa de fundas dentales Invisalign

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Bruselas, 30 jun (EFE).- La Comisión Europea anunció este martes una investigación en profundidad contra la compañía estadounidense Align Technology, propietaria de los alineadores dentales transparentes Invisalign, por privilegiar su propia tecnología de escáner 3D frente a los sistemas desarrollados por la competencia, informó la institución en un comunicado.

Bruselas sospecha que la firma ha aprovechado «indebidamente» su posición de liderazgo en el mercado con las famosas fundas transparentes al obligar a los dentistas a través de una serie de prácticas a adquirir su propio sistema de escáner llamado iTero si posteriormente querían comprar las fundas Invisalign.

La investigación del Ejecutivo comunitario se centra específicamente en dos actuaciones desarrolladas por Align Technology que restringían la interoperabilidad entre los escáneres utilizados para facilitar los tratamientos de ortodoncia y las fundas desarrolladas por la firma.

En concreto, la compañía estadounidense se niega a aprobar desde 2017 los sistemas de escáner de última generación para envíos automatizados de imágenes digitales destinados a realizar pedidos de Invisalign.

Además, rechaza los envíos realizados por profesionales dentistas con imágenes hechas por otros sistemas de escáner distintos al suyo a pesar de que los archivos cumplen con los estándares fijados por el sector.

A juicio de los servicios europeos de Competencia, este comportamiento «crea un ecosistema cerrado en torno a Invisalign» y cabe la posibilidad de que Align Tecnology «esté protegiendo sus escáneres iTero frente a la competencia mientras protege su potencial dominio en el mercado de los alineadores transparentes».

La Comisión Europea inició esta investigación tras las denuncias de una empresa de la competencia que no identifica y es la primera que abre centrada en el sector de los dispositivos médicos.

El Ejecutivo comunitario ha dado un carácter prioritario a esta investigación, aunque también ha advertido de que su lanzamiento no prejuzga el resultado final de las pesquisas.

«Los alineadores transparentes han transformado el tratamiento de ortodoncia para millones de europeos, ofreciendo una solución discreta e innovadora a pacientes de todas las edades. La investigación subraya nuestro compromiso de preservar mercados justos que funcionen para todos, incluido el sector sanitario», dijo la vicepresidenta de la Comisión responsable de Competencia, Teresa Ribera. EFE

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