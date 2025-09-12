Bruselas acepta los compromisos de Microsoft para cerrar su investigación sobre Teams
Bruselas, 12 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) aceptó este viernes los compromisos de Microsoft para cerrar la investigación que le abrió por posible abuso de posición dominante al vincular su producto de comunicación Teams con sus aplicaciones para empresas.
Los compromisos, que ahora serán legalmente vinculantes en virtud de las normas antimonopolio de la Unión Europea, abordan las preocupaciones de la Comisión relacionadas con la vinculación de Microsoft Teams a las populares aplicaciones de productividad Word, Excel, PowerPoint y Outlook, incluidas en sus paquetes Office365 y Microsoft 365 para clientes empresariales. EFE
