Bruselas aclara normativa hídrica para reducir trabas a minería estratégica en la UE

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Bruselas, 22 may (EFE).- La Comisión Europea publicó hoy orientaciones para aclarar cómo aplicar la normativa comunitaria sobre el agua con el objetivo de reducir incertidumbres jurídicas y acelerar permisos para proyectos estratégicos, incluidos los relacionados con la minería y las materias primas críticas.

«Forma parte de nuestros esfuerzos para acelerar la concesión de permisos, simplificar y acelerar los procedimientos, aumentar la competitividad y alcanzar objetivos estratégicos, manteniendo al mismo tiempo elevados estándares medioambientales y mejorando la resiliencia hídrica», afirmó en un comunicado la comisaria europea de Medioambiente, Jessika Roswall.

Las directrices buscan armonizar la aplicación de la Directiva Marco del Agua y de sus normas derivadas, entre ellas la Directiva sobre Aguas Subterráneas y la Directiva sobre Normas de Calidad Ambiental, en un contexto en el que numerosos proyectos extractivos afrontan retrasos o litigios vinculados al impacto sobre acuíferos, vertidos o el estado ecológico de las masas de agua.

La Comisión enmarca la iniciativa dentro de su agenda de resiliencia y competitividad y subraya que pretende garantizar el acceso europeo a materias primas críticas consideradas esenciales para baterías, redes eléctricas, energías renovables o tecnologías limpias.

Aunque Bruselas insiste en que no pretende rebajar la protección ambiental, el movimiento se suma a una batería de iniciativas recientes destinadas a flexibilizar la aplicación práctica de parte de la legislación ecológica europea sin modificar formalmente las normas.

«La presión sobre nuestras industrias es alta en este momento», afirmó este mes Roswall en una entrevista reciente con EFE y otros medios, en la que defendió que la UE debe «moverse rápido» para reducir dependencias estratégicas y reforzar la resiliencia industrial europea en ámbitos como materias primas críticas, energía, productos químicos o fertilizantes.

La comisaria vinculó además ese giro regulatorio con el contexto geopolítico internacional y el dominio de China sobre cadenas de valor de minerales esenciales para tecnologías limpias y digitalización, así como con el creciente interés estratégico de potencias como Estados Unidos por recursos naturales clave.

«Tenemos que movernos rápido en relación a las materias primas críticas (…). Nuestra asociación con Australia y con Groenlandia en este ámbito es importante, pero también debemos preguntarnos si necesitamos hacer nuestra propia minería y no trasladar esa carga a otros», señaló la comisaria.

Roswall reconoció además que distintos actores industriales consideran que la legislación hídrica europea dificulta nuevos proyectos industriales y mineros y admitió que «la Directiva Marco del Agua se percibe como un obstáculo para nuevas instalaciones», al resumir críticas planteadas por sectores extractivos.

El enfoque sigue la línea de otras iniciativas recientes de Bruselas para reinterpretar de forma más flexible la legislación ambiental sin modificar formalmente las normas.

En marzo, la Comisión publicó orientaciones para aplicar de manera más «pragmática y proporcionada» la Directiva de Aves, con el objetivo de reducir cargas administrativas y facilitar derogaciones controladas para agricultores, pescadores o promotores de infraestructuras, y después abrió esa normativa y la Directiva Hábitats a consulta pública para evaluar si cumplen sus objetivos «de manera eficiente en términos de costes».

«No hay ninguna ambición de rebajar la protección», aseguró Roswall entonces, al defender que el objetivo de Bruselas es reforzar la competitividad europea manteniendo los objetivos medioambientales del bloque. EFE

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