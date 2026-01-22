Bruselas aclara que la Casa Blanca confunde Bielorrusia con Bélgica en la Junta de Paz

Bruselas, 22 ene (EFE).- El Gobierno belga aclaró hoy que su país no se ha sumado a la Junta de Paz promovida por Donald Trump, después de que la Casa Blanca confundiera Bélgica con Bielorrusia .

«Bélgica NO ha firmado la Carta de la Junta de Paz. Este anuncio es incorrecto», escribió en la red social X el viceprimer ministro y ministro belga de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot.

El atípico mensaje se debe a que Bélgica aparece entre los integrantes de la Junta de Paz ligada a Gaza e impulsada por Trump para resolver conflictos, cuando la intención era mencionar a Bielorrusia, confirmaron fuentes gubernamentales a la radiotelevisión pública RTBF.

Hungría y Bulgaria son, en realidad, los únicos países de la UE de esa lista, en la que también figuran Baréin, Marruecos, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Egipto, Indonesia, Kazajistán, Kosovo, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Catar, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes Unidos o Uzbekistán.

«Deseamos una respuesta europea común y coordinada. Como muchos países europeos, tenemos reservas sobre la propuesta», añadió el jefe de la diplomacia belga en su mensaje.

Se trata de la segunda vez en los últimos días que Estados Unidos incurre en una aparente confusión en torno a Bélgica.

El pequeño país europeo no apareció en la lista de ocho Estados europeos amenazados con aranceles por enviar tropas a Groenlandia como Francia, Alemania o Reino Unido, pese a que Bélgica envió a un simbólico oficial en el contingente.

«Esta misión de reconocimiento se inscribe plenamente en nuestros esfuerzos por reforzar la cooperación internacional. La región ártica requiere un enfoque común de todos los aliados y Bélgica está encantada de asumir sus responsabilidades a este respecto», explicó entonces el ministro belga de Exteriores. EFE

