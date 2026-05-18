Bruselas aclara que la prolongación de protección a refugiados ucranianos aún se debate

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Bruselas, 18 may (EFE).- La Comisión Europea aclaró este lunes que aún no se ha tomado ninguna decisión oficial respecto a la prolongación del Mecanismo de Protección Temporal para los refugiados ucranianos y detalló que los debates al respecto están «en curso».

El portavoz de Justicia e Interior del Ejecutivo comunitario, Markus Lammert, confirmó en la rueda de prensa diaria de la institución que el asunto se encuentra actualmente en fase de consultas entre los Veintisiete, que iniciaron el debate en el pasado Consejo de Justicia y Asuntos de Interior del mes de marzo.

«Las discusiones están en curso por el momento. Creemos que esta es una discusión necesaria. Esto es sobre el apoyo a Ucrania y los refugiados de Ucrania. Así que esto es algo que está sucediendo, pero no hay una decisión en este momento», dijo Lammert, tras ser preguntado por la radiotelevisión pública ucraniana sobre unas recientes declaraciones de la enviada especial de la UE para los Ucranianos, Ylva Johansson.

Johansson, en una entrevista concedida a mediados del pasado mes de marzo a la cadena alemana DW, sostuvo que la Comisión propondría prorrogar el estatus «hasta marzo de 2028» algo de lo que, aseguró «los Estados miembros estarán de acuerdo».

El mecanismo de protección temporal es un marco jurídico excepcional, activado en marzo de 2022 tras el inicio de la invasión rusa, que otorga a los desplazados de Ucrania el derecho inmediato a residir, trabajar, acceder a atención médica y escolarizar a los menores en cualquier país del bloque comunitario, eludiendo los largos procesos de las solicitudes de asilo tradicionales.

Lammert detalló que cualquier nueva extensión de esta cobertura legal debe respetar el procedimiento habitual, y negó que una figura individual pueda tomar la decisión de forma unilateral, recordando que es la Comisión quien propone y el Consejo quien dispone.

«Recordarán que hace aproximadamente un año propusimos los siguientes pasos para el próximo año, que luego fueron adoptados por los Estados miembros», explicó el portavoz, que recordó que, «para la prolongación de la protección temporal, este también sería el proceso».

«Hay, de hecho, un debate sobre cómo se llevará más allá el estatus actual, y esto es lo que está ocurriendo en esta etapa», concluyó Lammert. EFE

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