Bruselas aclara reglas para contabilizar plástico reciclado en botellas PET de un solo uso

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Bruselas, 30 jun (EFE).- La Comisión Europea adoptó este martes nuevas normas técnicas para calcular, verificar y notificar el contenido reciclado en las botellas de bebidas de plástico de un solo uso fabricadas principalmente con PET, con el objetivo de aclarar cómo deben contabilizarse esos materiales para cumplir los objetivos europeos.

Las reglas establecen por primera vez una metodología para calcular el contenido reciclado químicamente y buscan ofrecer más transparencia, condiciones de competencia equitativas y seguridad a las inversiones en el sector del reciclaje de plásticos.

El reciclaje mecánico sigue siendo el método más extendido, pero Bruselas sostiene que el reciclaje químico puede complementarlo en aquellos residuos plásticos que no pueden tratarse eficazmente por vías mecánicas, por ejemplo por contener restos de alimentos, aditivos o materiales mezclados.

A diferencia del reciclaje mecánico, que tritura y funde los plásticos, el reciclaje químico los descompone en moléculas más pequeñas, que pueden reutilizarse como materia prima para fabricar nuevos plásticos u otros productos químicos, incluidos envases que deben cumplir estándares elevados, como los destinados al contacto con alimentos.

«El sector europeo del reciclaje de plásticos se enfrenta a presiones crecientes. Las nuevas normas sobre reciclaje químico forman parte de la respuesta a ese reto», afirmó en un comunicado la comisaria europea de Medioambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall.

El anuncio supone el desarrollo técnico de la Directiva europea sobre plásticos de un solo uso, aprobada en 2019, que fijó objetivos de contenido reciclado para las botellas de bebidas de plástico: al menos un 25 % de plástico reciclado en las botellas de PET a partir de 2025 y un 30 % en todas las botellas de plástico a partir de 2030.

En una primera fase, la UE contabilizará como plástico reciclado el material procedente de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, donde puede verificarse el cumplimiento de las normas medioambientales comunitarias.

A partir del 21 de noviembre de 2027, también podrá contar el plástico reciclado procedente de países de la OCDE, salvo que quede excluido por las normas sobre traslados de residuos, así como material de países no pertenecientes a la OCDE cuando existan acuerdos que garanticen estándares equivalentes de protección de la salud y el medioambiente. EFE

jaf/asa/cc