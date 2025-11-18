Bruselas acoge este jueves una reunión del Grupo de Donantes para Palestina

2 minutos

Bruselas, 18 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) confirmó este martes que el próximo jueves se celebrará en Bruselas una reunión del Grupo de Donantes para Palestina, en la que participarán alrededor de sesenta delegaciones.

«Reuniremos a alrededor de sesenta delegaciones, incluidos Estados miembros de la UE, Estados, organizaciones e instituciones financieras internacionales y regionales», declaró el portavoz de la CE Guillaume Mercier en la rueda de prensa diaria de la institución.

Recordó, asimismo, que la Unión Europea aboga por una solución de dos Estados para poner fin al conflicto entre Palestina e Israel.

«Creemos que apoyar una gobernanza fuerte y viable de un Estado palestino es clave para lograr una paz sostenible y a largo plazo para el pueblo palestino y la región en conjunto», comentó.

Señaló que, a través del Grupo de Donantes para Palestina que el club comunitario decidió establecer, la propia UE quiere «trabajar con los Estados miembros junto con los socios nacionales, como los países del Golfo, y catalizar el apoyo político para una gobernanza futura viable del Estado Palestino».

Agregó que permitirá debates «para promover más apoyo financiero a Palestina y también la cuestión de la reconstrucción será tratada».

«Pero el elemento clave de esta primera reunión es precisamente debatir reformas de la Autoridad Palestina», comentó.

El jueves también está prevista una rueda de prensa en Bruselas de la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, y el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Mustafa. EFE

