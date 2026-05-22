Bruselas activa el marco legal para sancionar a quienes obstaculicen el tráfico en Ormuz

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Bruselas, 22 may (EFE).- El Consejo de la UE amplió este viernes su marco legal de sanciones contra Irán para incluir a personas e instituciones implicadas en acciones que amenacen la libertad de navegación en Oriente Medio, en particular en el estrecho de Ormuz.

La decisión extiende el régimen restrictivo establecido en julio de 2023, originalmente para responder al apoyo militar iraní a Rusia en Ucrania, e incorpora un nuevo criterio de designación: la vinculación con acciones que impidan el paso en tránsito o el paso inocente por el estrecho, derechos consagrados por el derecho internacional del mar.

Hasta ahora, el marco solo permitía sancionar a personas y entidades relacionadas con el programa iraní de drones y misiles, con el suministro de armamento a Rusia y, desde 2024, con grupos armados en Oriente Medio y el Mar Rojo.

Las medidas disponibles son las habituales en el régimen de sanciones comunitario: prohibición de entrada o tránsito en el territorio de la UE, congelación de activos y veto a que ciudadanos y empresas europeas pongan fondos a disposición de los designados.

La decisión ejecuta el acuerdo político alcanzado por los ministros de Exteriores de la UE el 21 de abril y se inscribe en las conclusiones de la cumbre de líderes europeos de marzo, en las que se pedía la plena aplicación de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre seguridad marítima en la región.

La ampliación se inscribe en uno de los cuatro regímenes de sanciones que la UE mantiene actualmente contra Irán, que también cubren las violaciones de derechos humanos, la proliferación nuclear y, desde febrero de este año, la designación de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista. EFE

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