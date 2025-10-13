Bruselas actualiza diseño de cargadores electrónicos para que ahorren 3 % más de energía

2 minutos

Bruselas, 13 oct (EFE).- La Comisión Europea ha aprobado este lunes una actualización de las normas de diseño ecológico para los cargadores de dispositivos electrónicos que permitirá reducir en un 3 % su consumo energético de aquí a 2035, lo que equivale a la energía utilizada anualmente por unos 140.000 coches eléctricos.

La medida se centra en las fuentes de alimentación externas, los adaptadores que cargan teléfonos móviles, ordenadores portátiles, routers inalámbricos o monitores, de los que cada año se venden más de 400 millones de aparatos en la Unión Europea.

La revisión acordada exige que cumplan estándares más altos de eficiencia energética, consuman menos electricidad en uso y en reposo, y sean más sostenibles en su ciclo de vida.

Bruselas estima que la nueva normativa permitirá reducir un 9 % las emisiones de gases de efecto invernadero y un 13 % las emisiones contaminantes asociadas a su fabricación y uso.

Además, la reforma refuerza la política del «cargador común» europeo pues todos los cargadores USB comercializados en la UE deberán incorporar al menos un puerto USB tipo C y utilizar cables desmontables, lo que facilitará su reutilización entre distintos dispositivos y reducirá residuos electrónicos.

«Contar con cargadores comunes para nuestros teléfonos inteligentes, portátiles y otros dispositivos que usamos a diario es una decisión inteligente que sitúa a los consumidores en primer lugar, al tiempo que reduce el despilfarro energético y las emisiones», dijo en un comunicado el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen.

Los fabricantes tendrán un plazo de tres años para adaptarse a la nueva normativa, por lo que las nuevas exigencias serán plenamente aplicables a finales de 2028.

La Comisión calcula que los consumidores ahorrarán unos 100 millones de euros anuales gracias a la mayor eficiencia y compatibilidad. EFE

