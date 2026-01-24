Bruselas acuerda financiar un equipo que creará el tribunal que juzgará la invasión rusa

Bruselas, 24 ene (EFE).- La Unión Europea (UE) y el Consejo de Europa firmaron este sábado un acuerdo sobre la financiación de un equipo de avanzada que preparará las bases institucionales, logísticas y organizativas del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania (STCA).

Este tribunal, que Ucrania y el Consejo de Europa acordaron crear el pasado 25 de junio en París, tendrá el mandato de procesar a altos líderes políticos y militares por la invasión rusa a Ucrania, algo para lo que la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene jurisdicción.

«Los crímenes impunes solo incitan a futuras atrocidades. La liberación por parte de la UE de los primeros 10 millones de euros para ayudar a establecer un Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania es un paso concreto hacia la justicia», dijo este sábado la alta representante para Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas, en un comunicado.

El equipo de avanzada, cuyo proyecto conjunto será gestionado por el Consejo de Europa, «sentará las bases para la elección de los jueces y el fiscal del STCA, así como el desarrollo de sus normas de procedimiento y prueba y su sistema de gestión judicial», explicó la Comisión Europea (CE) en un comunicado.

Este grupo, que será financiado con 10 millones de euros a través del Servicio de Instrumentos de Política Exterior de la CE, también apoyará «la participación de las partes interesadas para reforzar el apoyo al tribunal».

El proyecto tendrá una duración máxima de 24 meses, o hasta que la obra pueda financiarse a través del futuro Acuerdo Parcial Ampliado sobre el Comité de Gestión del Tribunal Especial.

«El acuerdo de hoy constituye un paso importante para garantizar la justicia y la rendición de cuentas del pueblo ucraniano, sin las cuales no puede haber una paz duradera», sostuvo el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset. EFE

