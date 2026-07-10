Bruselas acusa a Instagram y Facebook de tener un diseño adictivo

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Bruselas, 10 jul (EFE).- La Comisión Europea acusó este viernes a Instagram y Facebook de tener un «diseño adictivo» por características como su ‘scroll’ infinito, la reproducción automática de videos, las notificaciones y un contenido «altamente personalizado» que ponen en riesgo «el bienestar físico y mental de los usuarios, incluidos menores y adultos vulnerables».

El Ejecutivo comunitario considera que ambas redes sociales están violando la ley de servicios digitales (DSA), que obliga a las grandes tecnológicas a proteger a los menores ante el contenido que ven en internet, y podría multar a Meta (su empresa matriz) con hasta el 6 % de su facturación anual global si no corrige el diseño de sus plataformas. EFE

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