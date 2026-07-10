Bruselas acusa a Instagram y Facebook de tener un diseño adictivo

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Bruselas, 10 jul (EFE).- La Comisión Europea acusó este viernes a Instagram y Facebook de tener un «diseño adictivo» por características como su ‘scroll’ infinito, la reproducción automática de videos, las notificaciones y un contenido «altamente personalizado» que ponen en riesgo «el bienestar físico y mental de los usuarios, incluidos menores y adultos vulnerables».

El Ejecutivo comunitario considera que ambas redes sociales están violando la ley de servicios digitales (DSA), que obliga a las grandes tecnológicas a proteger a los menores ante el contenido que ven en internet, y podría multar a Meta (su empresa matriz) con hasta el 6 % de su facturación anual global si no corrige el diseño de sus plataformas.

Bruselas considera que las funciones de Instagram y Facebook «activan el ‘modo de piloto automático’ del cerebro, lo que contribuye a la creación de hábitos poco saludables y al uso compulsivo», según señaló en un comunicado.

Son las conclusiones preliminares a las que ha llegado la Comisión tras la investigación que inició en mayo de 2024, por la que el pasado mes de abril ya acusó a Meta de no tener medidas efectivas para prevenir que los menores de 13 años accedan a sus plataformas.

La Comisión señala que Meta no ha evaluado adecuadamente los riesgos del diseño adictivo» de Instagram y Facebook por lo que las medidas que tiene en vigor para mitigarlos no son eficaces.

En concreto, cree que Meta ha ignorado la información disponible sobre la cantidad de horas que los menores pasan por la noche en ambas redes sociales y asegura que las herramientas de gestión del tiempo, incluidas las que se activan por defecto para los adolescentes, se puede desactiva «fácilmente».

El Ejecutivo comunitario considera que las herramientas de control parental «solo son efectivas» si los padres o tutores «poseen los conocimientos técnicos adecuados» y si dedican «tiempo y esfuerzo» a comprender su funcionamiento.

Además, Bruselas afirma que los consejos y los enlaces con información de salud mental que Meta pone a disposición de los usuarios «no parecen mitigar suficientemente el riesgo de diseño adictivo» de Instagram y Facebook.

«Proteger la salud física y mental de los europeos debe ser una prioridad para las redes sociales», señaló la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital, Henna Virkkunen.

Meta tiene ahora la posibilidad de rebatir las alegaciones de la Comisión, pero si a Bruselas no le convencen los argumentos y no corrige el diseño de Instagram y Facebook, podría imponerle una multa de hasta el 6 % de su facturación anual global.

La últimas medidas que la Comisión Europea ha adoptado contra las redes sociales han ido dirigidas contra su diseño adictivo, como en el caso de TikTok, a quien también acusa de lo mismo, o las plataformas de comercio electrónica Shein y Temu, contra las que ha abierto una investigación en este sentido. EFE

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