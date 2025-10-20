Bruselas adelanta a este año la revisión de los objetivos de emisiones de coches para 2035

Bruselas, 20 oct (EFE).- La Comisión Europea adelantará a finales de este año la revisión de los estándares de emisiones de CO2 que prohíben a partir de 2035 la venta de nuevos coches y furgonetas que emitan dióxido de carbono.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó el adelanto de la revisión con respecto a la fecha prevista inicialmente de 2026 en una carta enviada a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea de cara a su cumbre del próximo jueves, en la que debatirán sobre las estrategias comunitarias de competitividad y clima.

«Seguimos comprometidos con la neutralidad tecnológica y la eficiencia de costes», dijo la política alemana, precisando que a la hora de preparar la revisión Bruselas está evaluando el papel de los combustibles bajos en emisiones de carbono en la transición hacia el fin de las mismas más allá de 2030, como los electrocombustibles y los biocombustibles avanzados.

Von der Leyen indicó además que el diálogo puesto en marcha con los fabricantes de vehículos pesados también llevará a medidas concretas que les ayuden a lograr sus objetivos de reducción de emisiones.

El adelanto de la revisión – que ya estaba contemplada cuando se aprobó la norma – se enmarca en un contexto de presión por parte de la industria del motor para suavizar los objetivos de cara a 2035, ya que no considera viable poner fin al motor de combustión para esa fecha dada la todavía escasa demanda de vehículos eléctricos.

Empujada por países con potentes industrias automovilísticas, en particular Alemania e Italia, la UE ya decidió retrasar dos años, hasta 2027, los objetivos de reducción de emisiones para los coches que se habían fijado para 2025, evitando así multas millonarias a los fabricantes. EFE

