Bruselas admite a trámite iniciativa ciudadana para un pasaporte con diseño europeo

1 minuto

Bruselas, 25 nov (EFE).- La Comisión Europea anunció este martes el registro de una iniciativa ciudadana europea que invita a los Estados miembros a ofrecer a los ciudadanos la opción de un diseño europeo para la cubierta de los pasaportes.

Los organizadores de la iniciativa consideran que ese diseño debería incluir un fondo azul con el círculo de estrellas doradas, símbolo de la UE, y las palabras «Unión Europea» en la cubierta del pasaporte.

El Ejecutivo comunitario indicó que se dan las condiciones formales para admitir a trámite la propuesta, pero precisó que no ha analizado el fondo y subrayó que el registro no influye en la decisión final de la Comisión.

Tras la inscripción de la iniciativa, los organizadores disponen de seis meses para iniciar el proceso de recogida de firmas.

Si en el plazo de un año la Iniciativa Ciudadana Europea recoge un millón de declaraciones de apoyo de al menos siete Estados miembros diferentes, la Comisión tendrá que decidir si toma o no medidas para responder a la solicitud y deberá motivar su decisión.

La Iniciativa Ciudadana Europea fue establecida por el Tratado de Lisboa y diseñada para dar a los ciudadanos la oportunidad de influir en los programas de trabajo de la Comisión.

Desde el inicio de la Iniciativa Ciudadana Europea, la Comisión ha registrado 123 iniciativas. EFE

